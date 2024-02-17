İzmirli yüzücü Bengisu bir ilke daha imza attı! "7 Okyanus" hedefine 3 adım kaldı

"ZORLANDIĞIMDA BANA İNANAN İNSANLARI DÜŞÜNDÜM"

Şimdiye kadarki en zorlu parkurun Cook Boğazı olduğunu vurgulayan Avcı, şunları kaydetti:

"Beklemediğimiz bütün deniz şartlarıyla karşılaştık. Gerçekten çok zordu, çok soğuktu ve çok dalga vardı. Bir şekilde karşıya attım kendimi. Güneş doğduktan sonra fırtına çıktı. Fırtına beklentisi alıyorduk zaten. Fakat oraya gidip suya girdikten sonra artık dönüş yoktu benim için. Çünkü bir daha gelme şansım yoktu. Çok zorlandım, üşüdüğüm zaman hep bana inanan insanları düşündüm. Bir yerde kulaçlarımı hissedemedim artık. O kadar zor bir parkurdu. Fakat karşıya gidip sonunda tekneye ulaştığımda bütün bu emeklerin bir yere vardığını hissettim ve ilk defa bu parkuru bir Türk geçmiş oldu. Bu gurur bana yeter. İçimde tarif edilemez bir güç vardı sanki ve bu beni karşı kıyıya kadar attı."

Catalina Kanalı'nı solo olarak aşan ilk Türk kadını olma unvanını da elinde bulunduran Bengisu Avcı, küçüklüğünden itibaren suyun içinde olduğunu ve okyanusta olmanın tarif edilemez kadar güzel bir duygu olduğunu söyledi.