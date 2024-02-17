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Haberler İzmir Mücadeleyi bırakmayan Tuana kanseri de yendi

Mücadeleyi bırakmayan Tuana kanseri de yendi

Henüz 16 aylıkken denge ve fazla kilo kaybı yaşayan, 4 yaşındayken de görme kabiliyetini tamamen yitiren 12 yaşındaki Tuana Ülker’e beyin sapı tümörü teşhisi konuldu. 6 operasyon geçiren küçük Tuana, mücadeleyi bırakmayıp hayata tutundu

HABER MERKEZİ
Mücadeleyi bırakmayan Tuana kanseri de yendi

İzmir'de Özgül ve Hayrullah Ülker çiftinin çocukları Tuana, 16 aylıkken fazla kilo kaybı yaşamaya başladı. Yapılan tetkikler sonucu beyin tümörü tanısı konuldu. İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınarak çeşitli operasyonlar geçiren minik Tuana, zaman içerisinde tümörün bölgeyi kaplamasıyla 4 yaşında görme kabiliyetini tamamen kaybetti.

HASTALIĞI 2021'DE NÜKS ETTİ

Geçirdiği operasyonlar sonrasında epilepsi ve tiroid hastalıkları da ortaya çıktı. 2021 yılında ise hastalığı yeniden nüks etti. Tümörden kurtulan ve toplamda 6 operasyon geçiren Tuana, mücadeleyi bırakmadı ve hayata tutundu. Tuana Ülker, etkinliklerde resim yaptığını, oyuncaklarla oynadığını ve arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade etti.

Tuana katıldığı etkinliklerde yaşam sevinciyle herkese örnek oluyor.

Tedavi sürecinin iyiye gittiğini anlatan anne Özgül Ülker, "Tuana'ya 16 aylıkken teşhis konuldu. Birkaç operasyon geçirdi. O süreç gerçekten çok zor bir süreçti. Ardından bir ilaç tedavimiz oldu. Onkolojide devam ettik. Tekrar bir ilaç tedavimiz oldu, tekrar bir operasyon oldu. Uzun operasyonlar geçirdik. Beyinde bir kitle oluştu. En ufak bir durum çocuğu etkiliyordu" dedi.

YENİ ARKADAŞLAR EDİNİYOR

Kızının 4 yaşındayken görme kabiliyetini kaybettiğini anlatan anne Ülker, "Kitle, görme merkezinde olduğu için görme kabiliyetini kaybetti. Ondan sonra 3 defa daha operasyon geçirdik. Çok şükür şimdi iyi. Kontrollerimiz sürüyor" ifadelerini kullandı. Tuana'nın gittiği her yerde etkinlikleri anlattığını vurgulayan Özgül Ülker, "Tuana 'Ben oraya gittim, orada çok mutlu oldum' diyor. Bütün gün evde onu anlatır. Mutlu oluyor. Yeni arkadaşlarla tanışıyor. Hiç unutmuyorum bir gün otele gittik. Tuana bana 'anne ne kadar güzel bir yer' dedi. Oradaki arkadaşlarla da o kadar güzel bir bağ kurmuş. Kendini çok güvende hissediyor, 'Annem gibi davranıyorlar bana' diyor" diye konuştu.

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