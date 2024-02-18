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Haberler İzmir İzmir'de korkunç olay! Ayırmak için girdiği kavga sonu oldu

İzmir'de korkunç olay! Ayırmak için girdiği kavga sonu oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde dün gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren 37 yaşındaki Fevzi Nacak bıçaklanarak öldürüldü. Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

DHA
İzmir’de korkunç olay! Ayırmak için girdiği kavga sonu oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Tire ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgayı ayırmak için araya giren berber Fevzi Nacak (37), bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir eğlence mekanında meydana geldi. C.Ö. ile T.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada arkadaşları ile başka bir masada oturan ve kavgayı ayırmak için araya giren 1 çocuk babası berber Fevzi Nacak, bacağından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nacak, kurtarılamadı. C.Ö. ile T.A. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Nacak'ın eşinin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

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