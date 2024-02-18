İzmirim Kart bakiye sorgulama ve yükleme | Kent kart bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

Son dakika İzmir haberleri....İzmir'de toplu ulaşım sistemindeki tüm araçları kullanmak ve belediye hizmetlerinden yararlanabilmek için kullanılan İzmirim Kart (kent kart) bakiye sorgulama işlemlerinin nereden, nasıl yapıldığı merak ediliyor. İzmirim Kart yüklemesi nasıl yapılır? Kent kart bakiye sorgulaması nereden yapılır? soruları araştırılıyor. İşte yanıtı...
İZMİRİM KART SATIN ALMA VE BAKİYE YÜKLEME NOKTALARI
İzmirim Kart; kent genelinde yaygın olarak bulunan İzmirim Kart satış noktası logosunun bulunduğu bayilerde; ulaşım noktalarındaki istasyonlarındaki dolum otomatı olan yüklematik cihazlarından kart ücreti ödenerek satın alınır ve bakiye yükleme yapılarak kullanılır.
HANGİ BANKA KARTLARI İLE BAKİYE YÜKLENEBİLİR?
İnternet üzerinden kartınıza bakiye yüklemek için 3D Secure desteği veren tüm banka kartları, kredi kartları ve sanal kartlar kullanılabilir.
Öncelikle İzmirim kart bakiye sorgulama, işlemi için izmirimkart.com.tr adresinden resmi web sitesine giriniz.
İZMİRİM KART BAKİYE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Site açıldığında karşınıza pek çok seçenek çıkacaktır. Bu seçenekler şöyle:
İlk kart başvurusu
Kart başvuru durumu
Öğrenci kartı aktifleştirme
Dolum bayileri
Bakiye sorgulama
İzmirimkart TL yükleme
Tükenmez kart işlemleri
Bu seçenekler arasında yapmak istediğiniz işlem için üzerine tıklayarak, İzmirim kart dolum ya da İzmirim kart bakiye sorgulama işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
KENT KART BAKİYE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
İzmirim Kart'a şehir genelinde hemen hemen her yerden bakiye yükleme işlemi gerçekleştirilebilir. Bu kart, öğrenci ve tam kullanım olmak üzere iki farklı kategoride kullanılan bir karttır. Kent kart bakiye sorgulama işlemi, internet üzerinden kolayca birkaç adımda yapılabilmektedir. İşte detaylar...
Adım adım şu şekilde:
İzmirimkart platformuna erişim sağlamanız gerekmektedir.
Online İşlemler bölümüne giriş yapmanız gerekmektedir.
Cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girerek Online İşlemler sayfasına giriş yapabilirsiniz.
Daha sonra sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
ULAŞIMDA KREDİ KARTI KULLANABİLİR MİYİM?
Sahip olduğunuz temassız özellikli banka veya kredi kartı ile İzdeniz, Eshot otobüsleri, metro ve tramvay sisteminden kesintisiz yararlanabilirsiniz. Turnike ve araçlarda validatörlerde okuttuğunuz kredi kartınız ile hızla geçiş yapabilirsiniz.
Kredi kartı uygulamaları henüz ilçe otobüs seferleri olan İZTAŞIT ile İzban banliyö sisteminde kullanılmamaktadır.
Kredi kartlı geçişlerde; gittiğin kadar öde, aktarma hakkı ve kişisel kartlara yönelik indirimler bulunmamaktadır.
Kredi kartı kullanımında; ulaşımda her binişte tam tarife üzerinden ücretlendirilerek öde ve geç kolaylığı sağlamaktadır.