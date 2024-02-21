  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 47 yıl önce bulundu şimdi ailesini arıyor

47 yıl önce bulundu şimdi ailesini arıyor

İzmir’de yaşayan Güler Güven, 47 yıl önce tam 1 yaşındayken, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yalnız başına dolaşırken bulundu. Ailesinden kimseye ulaşılamayınca önce Çocuk Esirgeme Kurumu’na, sonra da kendisini yetiştiren aileye verilen Güven, 22 yaşındayken gerçeği öğrenerek “Ailemi arıyorum, ne olduğunu bilmek istiyorum” dedi.

HABER MERKEZİ
47 yıl önce bulundu şimdi ailesini arıyor

İzmir'de yaşayan 48 yaşındaki Güler Güven, 47 yıl önce Kemeraltı Çarşısı'nda bulundu. Görenlerin polis karakoluna götürmesi sonucunda hiçbir yakını bulunamayan Güven, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Güler Güven'i, 6 ay sonra AyşeÇetin Güven çifti evlatlık edindi. Güven çifti, Güler'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi. Güven çiftinin kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişi araştırmasını istememesi üzerine Güler Güven de konuyu araştıramadı.

'ÇOK MUTLU BÜYÜDÜM'

Annesi Ayşe Güven'i yaşlılığa bağlı nedenlerden yitiren, babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakını takip edip, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, öz anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan da bulunduğu zamana ait belgeleri toplamaya başladı. Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar öz ailesi zannettiğini belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. 22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Babam bugün bile hala ailemi bulmamı istemiyor" dedi.

'AİLEM NEREDE?'

Ailesinin bütün engellemelerine rağmen yine de öz anne ve babasının kim olduğunu araştırmaya devam edeceğini belirten Güler Güven, "Ben ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden bıraktılar ya da kayboldum mu, kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum. Belki annem bayılıp düşmüş de olabilir. Belki annem cahildi, arayıp bulamadı. Annemi bulmayı çok istiyorum" diye konuştu. Güler Güven'in avukatı Bünyamin Bıçak ise "Kendisinin bu durumunu öğrenince yardımcı olmak çok istedim. Eksik evrakı toplamaya çalışıyoruz. Sonrasında mahkeme yoluyla ailesinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız" dedi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA