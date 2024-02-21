47 yıl önce bulundu şimdi ailesini arıyor

İzmir'de yaşayan 48 yaşındaki Güler Güven, 47 yıl önce Kemeraltı Çarşısı'nda bulundu. Görenlerin polis karakoluna götürmesi sonucunda hiçbir yakını bulunamayan Güven, Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderildi. Güler Güven'i, 6 ay sonra AyşeÇetin Güven çifti evlatlık edindi. Güven çifti, Güler'i öz çocukları gibi yetiştirdi, sevgi gösterip destek oldu. 22 yaşında nişanlanan Güler Güven, ailesinin eski dostları olan nişanlısının yakınlarından evlatlık olduğunu öğrendi. Güven çiftinin kızlarını kaybetme korkusuyla geçmişi araştırmasını istememesi üzerine Güler Güven de konuyu araştıramadı.

'ÇOK MUTLU BÜYÜDÜM'

Annesi Ayşe Güven'i yaşlılığa bağlı nedenlerden yitiren, babası da oldukça yaşlanan Güler Güven, merakını takip edip, 47 yıl sonra biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Güven, öz anne ve babasını bulabilmek için ilgili kurumlardan da bulunduğu zamana ait belgeleri toplamaya başladı. Kendisini evlat edinen aileyi 22 yaşına kadar öz ailesi zannettiğini belirten Güler Güven, "Bir elim yağda bir elimde balda büyüyen bir kız çocuğuydum. Her yere beraber giderdik. 22 yaşında sözlüm telefonda söyledi. Onun ailesi, anneannemin eski mahalleden komşusuymuş. Günlerce ağladım. Araştırmaya kalkınca annemin engellemeleri oldu. Öğrenmemi istemedi. Babam bugün bile hala ailemi bulmamı istemiyor" dedi.

'AİLEM NEREDE?'

Ailesinin bütün engellemelerine rağmen yine de öz anne ve babasının kim olduğunu araştırmaya devam edeceğini belirten Güler Güven, "Ben ailemi bulmak istiyorum. Nerelidirler, neden bıraktılar ya da kayboldum mu, kaçırıldım mı öğrenmek istiyorum. Belki annem bayılıp düşmüş de olabilir. Belki annem cahildi, arayıp bulamadı. Annemi bulmayı çok istiyorum" diye konuştu. Güler Güven'in avukatı Bünyamin Bıçak ise "Kendisinin bu durumunu öğrenince yardımcı olmak çok istedim. Eksik evrakı toplamaya çalışıyoruz. Sonrasında mahkeme yoluyla ailesinin kim olduğunu bulmaya çalışacağız" dedi.