Cinayet zanlısı İzmir’de yakalandı

Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen istihbari çalışmalar sonucu İstanbul'da yaklaşık bir yıl önce öldürüldükten sonra cansız bedeni boş araziye gömülen Mehmet Berberoğlu'nun cinayet zanlısının ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Firari katil zanlısı Murat A., Bayraklı ilçesindeki evine gelme ihtimali üzerine eve düzenlenen operasyonda bulunamadı. Çalışmaları sürdüren polis, Murat A.'nın Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki kız arkadaşının evine gideceğini tespit etti. Zanlı, adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülen Murat A.'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.