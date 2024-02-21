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Haberler İzmir ‘Küçük Eymen’ davası sürüyor

‘Küçük Eymen’ davası sürüyor

HABER MERKEZİ
‘Küçük Eymen’ davası sürüyor

İZMİR'DE 5 yaşındaki Eymen Durak'ın ölü bulunmasıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet ile 37'şer yıl hapis cezaları verilen anne Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin'in "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Elçetin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Anne Mine Durak, SEGBİS'de yaşanan sorun nedeniyle duruşmaya katılamadı. Elçetin, "Telefonum zaten adliye emanette. Telefonumdan bu videolar ve görüntüler çekildi mi? Olmayan bir şeyle ilgili söyleyecek bir şeyim yok. Araştırılsın" dedi.

Avukatlar, tanık olarak dinlenilmek istenen İ.S'nin uzun süredir mahkeme davetine yanıt vermediğini, hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti. Hakim, tanık İ.S. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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