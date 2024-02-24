Ceyda Bölünmez Çankırı: Konak’ın her köşesinde hizmete dair iz bırakacağız

22. Dönem Mardin Bağımsız Milletvekili Süleyman Bölünmez'in ev sahipliğinde, İzmir'de 'Mardinli Hemşehri Buluşması' düzenlendi. Buluşmaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç katıldı. Balçova Termal Otel'de düzenlenen organizasyona kenttin önde gelen Mardinli kanaat önderlerinin yoğun katılımı oldu.

Burada konuşan Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı da konuşmasında Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yapılan yatırımların bölgelerin yeniden canlandığını gösterdiğine işaret etti. Çankırı, 'Kızımız, ablamız, hanım ağamız hoş geldin Ceyda', 'Mardinliler kızlarının yanında' yazılı afişler asılan salonda katılımcılarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İzmir'de 6 yıldır milletvekili olduğu dönemden bu yana kenti karış karış gezdiğini tüm sorunlarına vakıf olduğunu aktaran Çankırı, Konak Belediye başkan adaylığı sürecini de başarı ile tamamlayacağını söyledi. Seçimi kazanması halinde Konak'ın her alanda gelişimine katkı sağlayacaklarını ifade eden Çankırı, "İzmir Türkiye'nin batısında, Avrupa'ya açılan kapısı. Ama İzmir aynı zamanda Anadolu'nun da bir özeti. Bu sebeple İzmir denilince akla ilk gelen kentin kalbi olan Konak'ta bütün paydaşlarla, özellikle de sizlerle buranın temel sorunlarına, konularına duyarlı olarak sağlıklı bir şekilde yol alacağız. Bu yarışı sizlerle zafere ulaştıracağız. Doğru işler doğru zamanda yapılınca ancak kıymete biner. Biz doğru adresteyiz. Siz de yanlış yerde değilsiniz. Sizlerden aldığımız güçle Konak'ın her köşesinde hizmete dair iz bırakacağız. Bugün bu salonu doldurarak aslında bize bu mesajı yerinde ve bizatihi olarak vermiş bulunmaktasınız. Dayanışma ve yardımlaşma ile Konak güzelleşecek. Kalkınmayı sağlayacağız" diye konuştu.

Çankırı, İzmir'de Mardinliler tarafından kurulan sivil toplum kuruluşlarının hiçbirinin tabela kurumu olmadığını, aksine sorunlara çözüm üreten kimlikleri ile her daim ön planda olduklarını kaydetti.

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