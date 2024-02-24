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Haberler İzmir Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir'i bir yatırım cennetine dönüştüreceğiz

Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir'i bir yatırım cennetine dönüştüreceğiz

Son dakika İzmir haberleri...Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, MÜSİAD Lojistik Sektör Kurulu tarafından Balçova Termal Otel'de organize edilen "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektörü ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı. Dağ burada yaptığı konuşmada "İş dünyasıyla olan işbirliğimizi güçlendirerek, İzmir'i bir yatırım cennetine dönüştüreceğiz." dedi.

AA
Cumhur İttifakı İzmir adayı Hamza Dağ: İzmir’i bir yatırım cennetine dönüştüreceğiz

Son dakika İzmir haberleri...Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, "Sürdürülebilirlik Odağında Lojistik Sektörü ve Gelecek Trendleri" ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı'nın açılış oturumuna katıldı.

Dağ, İzmir'in tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu, ticaretin ve kültürün merkezi olarak öne çıkmış bir şehir olduğunu söyledi.

İzmir'in sahip olduğu eşsiz potansiyeli en üst düzeye çıkarmak ve şehri daha da yaşanabilir hale getirmenin en büyük arzuları olduğunu bildiren Dağ, " İzmir'imizin tarihini, kültürünü ve doğal güzelliklerini koruyarak, modern belediyecilik anlayışıyla kalkındırmayı hedefliyoruz. İş dünyasıyla olan işbirliğimizi güçlendirerek, İzmir'i bir yatırım cennetine dönüştüreceğiz." dedi.

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