Narlıdere metrosu açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye'si, 287 milyon euro yatırımla tamamladığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu'nu bugün açıyor. Saat 16.30'da başlayacak açılış töreni için Balçova İstasyonu üzerinde DJ Ersin Şov ve Haluk Levent konseri için sahne kuruldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış hazırlıklarını yerinde inceledi ve İzmirlilere çağrıda bulundu.

15 DAKİKALIK SEFER

Soyer, "Bu tarihi güne hep beraber şahitlik edelim istiyorum. Selam olsun İzmir" dedi. Bugün hizmete açılacak olan Narlıdere Metrosu'nda seferler ön işletim sürecinde 15 dakikalık sıklıklarla yapılacak. 7 istasyondan oluşan 7,2 kilometrelik hatla Narlıdere'den Bornova Evka- 3'e kadar kesintisiz ulaşım sağlanacak.