Otopark savaşını kaybeden Büyükşehir hukuk tanımıyor

Karabağlar ilçesi Esenlik Mahallesi'ndeki 4 katlı apartmanda oturan Esin Varlıklı, yaşadıkları semtte otopark sıkıntısı olduğunu, sorunun çözümü için de evlerine 100 metre uzaklıktaki Büyükşehir Belediyesi'ne ait Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi Yeraltı Otoparkı'ndan ücretsiz faydalanmak istediklerini belirterek talepte bulundu.

OTOPARK BEDELİ ALINMIŞTI

Bina için 2012 yılında yapı ruhsatı düzenlenirken 'Otopark bedeli' adı altında 33 bin 112 lira para alan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi vatandaşın bu talebine olumsuz yanıt verdi. Varlıklı da ruhsat aşamasında ödenen otopark ücretinin karşılığı olarak İzmir 3. İdare Mahkemesi'ne avukatı Orkun Gülaç aracılığıyla dava açtı. Davada otopark yönetmeliğince otopark ihtiyacının bina ya da parsel içerisinde karşılanması, aksi takdirde belediye meclis kararı ile bölge ve genel otopark yerlerinin belirlenmesi ve otopark bedeli alınması gerektiği ancak karşılığında Varlıklı için yer tahsisi yapılmayarak mağdur edildiğine dikkat çekildi. Mahkeme emsal bir karara imza atarak mağdur olan Varlıklı lehine karar vererek idarece talebe yönelik yer gösterilmesi gerektiğini hükmetti. Büyükşehir Belediyesi karara itiraz etse de Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi de aynı yönde karar verdi. Varlıklı hukuk zaferi kazandığını düşünse de İzmir Büyükşehir Belediyesi imar planlarında 'Bölgesel otopark' olarak ayrılan Yeşilyurt Mustafa Necati Kültür Merkezi Yeraltı Otoparkı'nı belediye şirketi İzelman'a devrettiklerini belirtti.

100 LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Yeni Asır'a konuşan Esin Varlıklı, yetkililerin yargı kararını uygulamadığını, bu nedenle ayrıca sembolik olarak 100 liralık tazminat davası açtıklarını aktardı. Kazandıkları davanın mağdur olan hak sahipleri için emsal bir karar niteliği taşıdığını anlatan Varlıklı, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, hakkımız olan otoparkı İZELMAN'a devrettim diyerek bize bir yer tahsis etmemekte direniyor. Büyükşehir Belediyesi bu şekilde hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca düzenlenen otopark yönetmeliğine hem de kendi Büyükşehir Belediyesi yönetmeliklerini uygulamıyor. Yeni yapılan binalara ruhsat verirken hem otopark bedeli altında müteahhitlerden para alıyorlar hem de bu paralarla yaptıkları katlı otoparklardan İZELMAN şirketi aracılığıyla haksız kazanç elde ediyorlar. Ben Büyükşehir Belediyesi'nden yargı kararına uyup, otopark mağduriyetimi çözmesini istiyorum" diye konuştu.