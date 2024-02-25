‘İzmir sakin değil dinamik şehir olmalı’

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale Yeni Asır'ı ziyaret etti. Ziyarette projelerinden bahseden Özlale, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i Seferihisar Belediye Başkanlığı'ndan beri ısrarcı olduğu 'Sakin şehir' kavramı üzerinden eleştirdi. Özlale, "İzmir yüzyıllardan beri ticaretin ve ihracatın şehri. Şimdi bu özelliğini kaybediyor. Hiç istemesem de rahatına düşkün bir konuma gelmiş oldu. İzmir sakin olamaz. İzmir, Türkiye'nin en dinamik şehri olmalı. Çünkü Türkiye ticareti İzmir ile öğrendi. Bu şehir nasıl yavaş bir şehir olsun ki" dedi.

"AYAĞA KALDIRMALIYIZ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna aday olan İyi Partili Ümit Özlale, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret etti. Karşıyaka Alsancak Yürüyüş Platformu, Basmane Çukuru'na Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ile Alsancak Limanı arkasına 3 bin 500 kişilik Performans Sanatları Merkezi gibi kent için hazırladığı projelerin önemine değinen Özlale, "Proje lansmanındaki ana fikir şuydu. Biz çöpü değerlendiririz, yolları yaparız. Trafiği düzene sokarız, onlarda sıkıntı yok. Temel belediyecilik hizmetlerini yapacağımı söylemek bana utanç veriyor. Ama bunun dışında, ben bu şehre zenginlik öneriyorum. İzmir'de yeniden ilk İktisat Kongresi'nin düzenlendiği o müteşebbis ruhu öneriyorum. Yeniden bir ayağa kalkalım. Böyle tembellik olmaz" dedi.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'i ziyaret eden Özlale, "Belediyecilik hizmetlerini yapacağımı söylemek bana utanç veriyor. Ben bu şehre ilk İktisat Kongresi'nin düzenlendiği o müteşebbis ruhu öneriyorum" diye konuştu.

1978 yılından beri emekli babasının Hatay Üçyol semtindeki Metin Oktay Parkı yakınında oturduğundan bahseden Özlale, "Babamla oturduğumuz eve 1978'de taşınmışız. 46 senedir o caddeye, o parka en ufak bir çivi çakılmadı. İzmir'de özellikle son çeyrek asırda sekülerlik ve AK Parti karşılıklı üzerinden bir siyaset yürütüldü ve kaybeden İzmir oldu. İzmir'in bir çıkış yakalaması gerek" dedi.

CAZİBE MERKEZİ OLMALI

VAAT ettiği projelerle İzmir'i cazibe merkezi haline getirmek için Basmane Çukuru'nun bir girişimci ve inovasyon merkezine, Alsancak Limanı'nın da içerisinde showroomların ve konser alanlarının yer aldığı serbest ticaret bölgesine dönüştürülebileceğini söyleyen Özlale, "İzmirliyiz, hep çok güzel şehir diyoruz, hakikaten de bayılıyoruz. Biz bir konsorsiyuma simge bina tasarlatsak. 4 tane medeniyet yaşamış burada. O medeniyetlerin eserlerini toplayıp adına Ege Medeniyetleri Müzesi desek. Beşinci koldan teknoloji olsa. O müze İzmir Körfezi'nden de gözükse. İşte insanlar sırf bu müzeyi bile görmek için İzmir'e gelir" dedi.