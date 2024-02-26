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Haberler İzmir İzmir'de korkunç kaza! Motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı

İzmir'de korkunç kaza! Motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir’in Bornova ilçesinde yoldan kaldırıma çıkan motosiklet, 5 yayanın arasına daldı. Korkunç olayın etkisiyle savrulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA
İzmir’de korkunç kaza! Motosiklet kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı: 3 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bornova ilçesinde Kazımdirik Mahallesi 169. Sokak Küçükpark mevkiinde korkunç bir olay meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç. idaresindeki motosiklet, yoldan çıkarak kaldırımda bulunan dubaya çarpıp, yürüyen yayaların arasına daldı. Motosikletin çarpmasıyla yayalar ve motosiklet sürücüsü savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yaralılardan Ş.A. ve E.Y. adlı yayalar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, motosiklet sürücüsü ise Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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