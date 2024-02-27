CHP’li başkana köçekli protesto

MENDERES Belediye Başkan vekili Erkan Özkan'ın ilçedeki bir otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istediği, işletme sahibi Yakup Toprak'ın polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.

RÜŞVET SARMALI

BELEDİYE önüne gelen iş insanı Yakup Toprak ve arkadaşları ellerinde taşıdıkları 'Geçmiş olsun Menderes. Seni başkan yaptırmadık. Rüşvet yedim kaçtım" yazılı pankartlarla yaşanan olaya tepki gösterdi. Ayrıca CHP'li Erkan Özkan'ın fotoğrafının basıldığı maskeyi takan bir kiyi belediye önünde oynayarak yolsuzluğu protesto etti. CHP'li Menderes Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde ikinci rüşvet vakası yaşanmıştı.

Erkan Özkan

Daha önce rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine yardımcısı Erkan Özkan başkan vekili olarak getirildi ancak iddiaya göre düzen değişmedi. Oteli açamayan Yakup Toprak, Menderes Belediye Başkanı Vekili Erkan Özkan, Menderes Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan aday adayı Mehmet Zeki Fidandal, Mimar Merve Boran ile İmar Müdürü Sarper Dikmen hakkında şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başladı.

YENİDEN ADAY GÖSTERİLMEDİ

GRUP adına açıklama yapan avukat Büşra Büyükdaş, "Rüşvet iddialarıyla gündemden düşmeyen Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan hakkında müvekkilim Yakup Toprak adına yaptığımız yasal başvurular sonrası CHP Genel Merkezi gerekli inceleme ve araştırmaları yaptı. Bu araştırmalar sonunda müvekkilim Yakup Toprak'ın haklı olduğu anlaşıldı ve Erkan Özkan partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi" dedi.