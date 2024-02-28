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Haberler İzmir Kıskançlık cinayeti

Kıskançlık cinayeti

FATİH ŞENDİL
Kıskançlık cinayeti

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Nebi Özdemir (22), Hilal Gör isimli kız arkadaşları yüzünden tartıştığı Onur Gökçe (19) tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Özdemir hastanede hayatını kaybetti.

Nebi Özdemir

Cinayet şüphelisi ise polis ekipleri tarafından suç aleti bıçakla birlikte Güzelbahçe'de yakalanarak gözaltına alındı. Olay, saat 16.50 sıralarında Sarıyer Mahallesi'nde meydana geldi.

Onur Gökçe

Gaziantep'ten gelen Nebi Özdemir, sokakta Onur Gökçe ile karşılaştı. İddiaya göre kız arkadaşı Hilal Gör meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökçe, bıçakla Özdemir'i bıçakladı. Nebi Özdemir yere yığılırken, Onur Gökçe olay yerinden kaçtı. Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdüğü belirtildi.

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