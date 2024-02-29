Pehlivan’dan er meydanına davet

MENEMEN Belediyesi, Türkiye'nin en ünlü başpehlivanlarını Ulukent'te buluşturmaya hazırlanıyor.

3 Mart Pazar gerçekleştirilecek 38. Ulukent Yağlı Güreşleri'ne geniş katılım beklediklerini belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak adına Menemen'de ilk defa bu kadar büyük bir organizasyon yapacağız. Geleneksel sporumuz yağlı güreşlerimize tüm sporseverlerin yanı sıra hemşehrilerimizi de bekliyoruz" dedi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, hemşehrilerini Pazar günü düzenleyecekleri 38. Ulukent Yağlı Güreşlerine davet etti.

KIYASIYA MÜCADELE

Pehlivan, "Ülkemizin en ünlü pehlivanları Menemen'imizde kıyasıya mücadele edecek. Gün boyu sürecek etkinliğimizde heyecanlı müsabakalar izleyeceğiz. Ben tüm hemşehrilerimi, sporseverleri er meydanına davet ediyorum" dedi.