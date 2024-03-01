  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

İzmir'de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

İzmir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, operasyon 22-29 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi ve belirlenen adreslere yönelik olarak icra edildi. Yakalanan hükümlüler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

AA
İzmir’de yakalanan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, suçluların yakalanmasına yönelik 22-29 Şubat'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, haklarında 13 yıl ile 39 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler H.U, M.B, İ.A, M.A.A. ve S.A, Bodrum, Buca, Bayındır, Bayraklı ve Menderes ilçelerinde yakalandı.

Hükümlülerin, "dolandırıcılık", "kadına karşı şiddet", "tutuklunun kaçması", "silahla tehdit", "ruhsatsız ateşli silah bulundurma", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları bulunduğu belirtildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA