Cemiyet dünyasını şoke eden kaza

LÜKS CİP MOTORA ÇARPTI

İzmir'de akıl almaz bir kaza meydana geldi. Narlıdere Sahilevleri'nde, otomobil alım satım ve bakım yıkama servisi sahibi olan Sadık Altıner idaresindeki motosiklet seyir halindeyken, tekstil ve moda sektöründe faaliyet gösteren tanınmış iş kadını Rahşan Ertuğrul'un kullandığı Range Rover marka lüks cip ile hızla çarpıştı.

İZMİR'DE TANINAN MODACI

Feci kazada, motosiklet sürücüsü Altıner, kaldırıldığı hastanede öldü. Gözaltına alınan cip sürücüsü Rahşan Ertuğrul, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İzmir cemiyet dünyasında büyük şok yaratan kazada hayatını kaybeden Altıner dün toprağa verildi. Rahşan Ertuğrul, ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.