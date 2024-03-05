Başkan Erdoğan İzmir’e geliyor

Milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı'nı dün gerçekleştiren AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi miting yapmak amacıyla İzmir'e gelecek. 10 Mart Pazar günü Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek olan miting 13.00'de başlayacak.

TÜM İZMİRLİLER DAVETLİ

Erdoğan'ın İzmir'e geleceğini sosyal medyadan duyuran AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, vatandaşları mitinge davet ederek, "Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan Eşsiz İzmir'imize geliyor... Tüm hemşehrilerimizi Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştireceğimiz İzmir Mitingimize davet ediyoruz. Meydanlara sığmayan sevgimizle, hasretle ve özlemle Milletin Adamı, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşecek olan Abbas'ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye'den verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek.