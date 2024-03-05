Garajsız otobüsler ‘Tire Mezbahası’nda

İZMİR Tire'de, Büyükşehir Belediye'sinin iş bilmez çaresizliği vatandaşın sabrını zorluyor. ESHOT'a bağlı belediye otobüsleri, ilçeye yeni bir santral garaj yapılmadığı için garaj olarak Tire Mezbahası'nın bahçesini kullanıyor.

Arif Demirkan

Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı Arif Demirkan "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayımız Hamza Dağ'dan söz aldık. Seçimden hemen sonra vatandaşımızı et kokuları arasında seyahat etmekten kurtaracağız" dedi.

Demirkan, "Hadi vatandaşa rağmen mezbahayı yaptınız diyelim. Peki, mezbahanın bahçesini otogar olarak kullanmak hangi akla hizmet ediyor? Vatandaş, et kamyonlarının arasında otobüs beklemek zorunda mı?" ifadelerini kullandı.