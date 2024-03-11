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Haberler İzmir 47 yıllık İzmirli muhtar bir kez daha aday

47 yıllık İzmirli muhtar bir kez daha aday

FATİH ŞENDİL
47 yıllık İzmirli muhtar bir kez daha aday

İZMİR'DE yaşayan 3 evlat, 7 torun sahibi 73 yaşındaki Ali Pekgökçen, 1976 senesinin Şubat ayında vatani görevini yerine getirip askerden terhis oldu. Henüz 22 yaşındayken doğup büyüdüğü Hilal Mahallesi'ne dönen Pekgökçen, o dönemde yaşı ileri olan mevcut muhtara yardımcı olmaya başladı. Ali Pekgökçen, kısa bir süre sonra gerçekleşen yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve seçimi kazandı.

7 CUMHURBAŞKANI GÖRDÜ

YAŞININ verdiği enerji ile mahalle sorunlarıyla birebir ilgilenen Ali Pekgökçen, mahalleli tarafından da benimsendi. 47 yıldır muhtarlık görevini sürdürmeye devam eden Pekgökçen, bir sonraki seçimde aday olmayı düşünmediğini belirtse de, "Ben muhtar olduğumda Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı'ydı. Seçimlere girdiğimden bu yana 6 cumhurbaşkanı geçti. O zamandan bu zamana 7. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile devam ediyorum. Geçmiş cumhurbaşkanımız, başbakanımız rahmetli Süleyman Demirel koltukta gitti geldi, gitti geldi ama ben koltuğa bir oturdum 45 senedir kalkmıyorum" diyerek espri yapıyor.

Pekgökçen, "İlk zamanlar toplantılara gittiğimizde genç muhtar olarak beni gördüklerinde şaşırıyorlardı. Genelde yaşlı muhtarlar olduğu için ben dikkat çekiyordum ama şimdi ben de yaşlandım. Bu sene bir daha aday olmaya niyetim yoktu. Bu yıl aday olmayacaktım ama mahalleli ısrar edince aday oldum" dedi.

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