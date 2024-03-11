Konaklı taksicilere sarı TOGG sözü

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ve AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmirli şoförlerin sorunlarını dinlemek için bir araya geldi. Taksiciler adına konuşan Oda Başkanı Celil Anık, "ÖTV ile ilgili sorunlarımızı ilettim" dedi.

ODA'DA BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Celil Anık'ın verdiği dosyadaki bütün çalışmaları görüştükten sonra kendilerine bildireceklerini ifade eden Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, "Bu konuda yapabileceklerimizi ve yapamayacaklarımızı net bir şekilde ifade ederiz. Kimseye umut veya hayal satmak gibi bir derdimiz yok. Yapılması gerekeni ve sokağın bu kalp atışını kesinlikle ileteceğiz" diye konuştu.

AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ise, seçimi kazanması halinde Konak'ta 3 bin kayıtlı taksici arasında kura çekerek, bir kişiye yerli ve milli otomobil olan Togg hediye edeceğinin sözünü verdi. Çankırı'nın bu müjdesi taksiciler arasında büyük sevince neden oldu.

Ceyda Bölünmez Çankırı, seçim çalışmaları kapsamında İletişim Teknolojileri Çarşısı'nı da ziyaret etti.

TİCARETİN HACMİ ARTACAK

Oy esaslı değil hizmet odaklı çalıştıklarını belirten Çankırı, "Konak'ta 330 bin kişi akşam başını yastığa koyuyor ama 2 milyon kişi burayı iş yeri olarak ve ticaret yapmak adına kullanıyor, alışverişe geliyor ve ihtiyaçlarını karşılıyor. O yüzden esnaflarımız burada aslında en dertli olanlar ama bizim oy alacağımız kişiler değiller. Ama biz burada bu çalışmayı oy esaslı yapmıyoruz. Nasıl bir hizmet getireceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Buraya getireceğimiz hizmetle beraber bu ilçede ticaretin hacmi yükselecek" dedi. Çankırı mevcut yerel yönetimlerin bölgede hiçbir yatırıma imza atmadığını öne süren esnafa, 1 Nisan itibariyle gelişimin hızla yaşanacağını vaat etti. Göreve geldiği takdirde sokak sağlıklaştırması ile bölgeyi ihtiyaçlara uygun, hayatı kolaylaştıracak şehir mobilyaları ile donatacaklarını belirten Çankırı, "Tente ve tabela değiştirilecek, güvenli bir sistem olsun diye sokak aydınlatmaları yapılacak. Ayrıca hareketli şehir kent mobilyalarını da koyacağız ve insanlar alışverişe geldiğinde hem güvenli alışveriş yapabilecekleri hem de oturabilecekleri bir alan sağlayacağız" ifadelerini kullandı.