İzmir’de ESHOT otobüsüne tır çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sabah saatlerinde Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsünün körük kısmına, iddiaya göre karşı yönden gelen tır çarptı. Kaza sonucu 1 yolcu hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralıları ambulansla hastaneye kaldırıldı. Meydana gelen kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi meydana gelen kazayla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ayrancılar-Sarnıç Aktarma Merkezi hattında sefer yapan 705 hat numaralı ESHOT otobüsümüz, saat 07.15 sıralarında, Sarnıç Orman Yolu Mevkii'nde, karşı yönden şerit ihlali yaparak gelen TIR'a çarpmamak için sağa manevra yapmıştır. Buna rağmen TIR, otobüsün körük kısmından çarpmıştır. Kazada bir yolcu hayatını kaybetmiştir. Yaralanan üç yolcu ise tedavi altındadır. Genel durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir.

Yaşamını yitiren yolcumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralılara ise acil şifalar diliyoruz. Kazayla ilgili inceleme devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz"