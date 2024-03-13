Cumhur İttifakı İzmir adayı Dağ: 4,5 milyon İzmirlinin kazanacağı bir hikaye yazacağız

Son dakika İzmir haberleri...Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarına devam ediyor. Dağ'ın bugünkü ilk durağı ise Kınık oldu. Dağ, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet ile ilk olarak ilçedeki Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle yapılan Kınık Belediyespor Kapalı Halısaha'nın açılışını gerçekleştirdi.

'4,5 MİLYON İZMİRLİNİN KAZANACAĞI BİR HİKAYE YAZACAĞIZ'

Dağ, İzmir'e daha fazla hizmet etme vaktinin geldiğini belirtip bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak 56 gündür sahalarda koşturduğunu belirtti. Dağ, "Gecesiyle, gündüzüyle, hayalimizi ve sevdamızı, fert fert ve sokak sokak tüm İzmirli hemşerilerimle paylaşıyorum. 1 Nisan günü öyle bir hikaye yazacağız ki, kaybedeni olmayan, 4,5 milyon İzmirli hemşerilerimizin tamamının kazandığı güzel bir hikayeyi hep birlikte yazacağız" ifadelerini kullandı.

'SADECE PUSULAYA DEĞİL, GELECEĞE DAMGA VURACAĞIZ'

Dağ, İzmir'in çehresini hizmet anlamında değiştirmek ve dönüştürmek zorunda olduklarını belirterek, "31 Mart'ta sadece pusulaya bir oy vurmayacağız, geleceğe damgamızı vuracağız. İzmir için yeni bir hikaye yazacağız. Kalemi sizler vereceksiniz, destan yazmakta bizlerin omzunda, boynunda olacak. Çünkü biz ne diyoruz, biz İzmir'iz, başarabiliriz" dedi.

DAĞ VE ÜMİT ÖZLALE KUCAKLAŞTI

Dağ, daha sonra Sami Mollaahmet ile Kınık Poyracık Pazar Yeri'ni ziyaret etti. Dağ, pazar yeri girişinde Özlale ile karşılaştı. İki aday samimi bir şekilde kucaklaştı. Renkli görüntülerin olduğu karşılaşmada, iki aday birbirlerine ve ekiplerine başarı temennisinde bulundu.

Dağ daha sonra esnafı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinledi. Esnafa hayırlı kazançlar temennisinde bulunan Dağ, her zaman onların yanında olduklarını vurguladı.