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Haberler İzmir “Kızımı sözle taciz edip bir anda saldırdı”

“Kızımı sözle taciz edip bir anda saldırdı”

HABER MERKEZİ
“Kızımı sözle taciz edip bir anda saldırdı”
İZMİR'İN Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bıçaklanarak öldürülen İlayda Alkan'ın (20) aynı saldırıda ağır yaralanan annesi Oya Tarhan (45) ifadesinde, şüpheli Yunus Yılmaz'ın (32) dinlenmek için bir banka oturdukları sırada kızına sözü tacizde bulunup bir anda saldırdığını söyledi. İlayda'nın babası koltuk imalatçısı Rıza Alkan (40), şüphelinin en ağır cezayı almasını dilediklerini belirterek kızının gemilerde aşçılık yapma hayali bulunduğunu ifade etti. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı da toprağa verildi. Şüpheli Yunus Yılmaz ise aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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