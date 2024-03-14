İzmir adayı Dağ’dan taksicilere kabin ve kamera vaadi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, seçilmesi halinde taksicilere kabin ve kamera sistemi hediye edeceklerini bildirdi.

Dağ'ın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dağ, Cumhur İttifakı'nın Karabağlar Belediye Başkan adayı Mehmet Sadık Tunç ile talepleri dinledi.

Kentte hayata geçirmek istediği projeleri anlatan Dağ, daha sonra bir taksi durağını ziyaret etti.

Dağ, İzmir'de taksi şoförü Oğuz Erge'nin aracına aldığı kişi tarafından öldürüldüğünü hatırlatarak, "Hem İzmir'de yaşadığımız elim hadise hem de taksici esnafımızın bu konudaki talepleri doğrultusunda, hem kabini hem de kamera sistemini göreve geldiğimizde Büyükşehir Belediyesi olarak taksici esnafımıza hediye edeceğiz. Bunun sözünü, vaadini de böylece vermiş olduk." ifadesini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ZİYARET

Hamza Dağ, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesi'nde sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Başhekim Opr. Dr. Yavuz Uçar'dan hastane hakkında bilgi alan Dağ, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı, onlara karanfil verdi.

Dağ, günü kurtaracak işlerle kentteki sorunların çözülemeyeceğini belirterek, köklü çözüm için çalışacaklarını kaydetti.