Sprey boyayla yasadışı reklam

İZMİR'İN ünlü tatil beldesi Çeşme'de, sprey boya ile yazılama yaparak yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamını yapan şüpheliler güvenlik kameralarına yakalandı. Gece saatlerinde yazılama yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İzmir Çeşme'de, Alaçatı ve Dalyan mahallelerinde bazı sokaklar, banklar ve ATM önlerinde sprey boya ile yasa dışı sanal bahis sitelerinin reklamları görüldü. Şikayet üzerine harekete geçen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yazılama yapılan yerlerin yakınlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri tarafından kimlikleri belirlenen 3 kişi, Çeşme Asfaltı Hastane Kavşağı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.