İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

Yetmezmiş gibi Nuray A.'ya, "Gelmezsen öldürüp kaçacağım. Ya benim ya toprağın olacaksın. Takip ediyorum, bir gün ansızın" diyerek ölüm tehditlerinde de bulundu.

Yaklaşık bir yıl boyunca ayrılığı hazmedemediği için farklı hesaplar açarak küçük bir çocuğu sahte hesaplarla eskort olarak sosyal medyada ifşa eden ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Bilal A.'nın paylaşımlarını gören dayı Sedat U., yeğeni Ennur Y. ile karakola giderek şikayetçi oldu.