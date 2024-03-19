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Haberler İzmir İzmir'de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

İzmir'de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşayan ve sevgilisinin kendisini terk etmesini hazmedemeyen Bilal A.'nın intikam planı kan dondurdu. Eski sevgilisinin 14 yaşındaki kızının adına sahte hesaplar açan Bilal A. çocuğun telefon numarasını ve uygunsuz fotoğraflarını paylaştı.

SABAH
İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

İzmir'de yaşayan Nuray U., bir süre Bilal A. ile duygusal birliktelik yaşadı. Ancak ikili süreç içinde anlaşamadı, bir çocuk annesi Nuray U. ayrılık kararı aldı. Ayrılığı hazmedemeyen 27 yaşındaki adam, genç kadını kızıyla tehdit etti. 14 yaşındaki Ennur Y.'nin fotoğraflarını internete eskort olarak yaymakla tehdit etti.

İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

Gözü dönen Bilal A. eski sevgilisi Nuray U.'ya, "Tamam Nuray, Ennur'u yaktın şimdi. Kızının bir sürü fotoğrafı, evinin adresi var. Eskort diye şimdi rezil edeceğim. K.hpe, bak kızını ne yapacağım şimdi. Birazdan eskort Ennur diye seni ararlar. Bunu sen istedin. Bak kızının adresini, resimlerini attım" dedi. Tehditle de kalmayıp gerçekten küçük çocuğun fotoğraflarını ve iletişim bilgilerini sosyal medya sitelerinde eskort olarak yaydı.

İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

Yetmezmiş gibi Nuray A.'ya, "Gelmezsen öldürüp kaçacağım. Ya benim ya toprağın olacaksın. Takip ediyorum, bir gün ansızın" diyerek ölüm tehditlerinde de bulundu.

Yaklaşık bir yıl boyunca ayrılığı hazmedemediği için farklı hesaplar açarak küçük bir çocuğu sahte hesaplarla eskort olarak sosyal medyada ifşa eden ve birçok suçtan sabıka kaydı bulunan Bilal A.'nın paylaşımlarını gören dayı Sedat U., yeğeni Ennur Y. ile karakola giderek şikayetçi oldu.

İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

Anneanne ve dedesiyle birlikte İstanbul'da yaşadığını ve İzmir'e gittiği dönemlerde annesinin erkek arkadaşının kendisini sözlü olarak istismar da ettiğini söyleyen küçük kız, "Bunun için de şikayetçi olmuştum.Bir yıl önce ayrıldılar. Ve bir yıldır adıma sahte hesaplar açıp sanki ben yazıyormuşum gibi adımı ve fotoğraflarımı kullanarak eskort hesapları açtı. Uygunsuz içerikler yazdı" dedi. Annesine atılan mesajları ve adına açılan sahte hesaplara ilişkin görselleri de şikayet dosyasına sundu.

İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Küçük kızın şikayetiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Şüpheli adamın ifadesinin alınması için karakola yazı yazdı. Bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Geçen süreç içinde yakalanamayınca gıyabında dava açıldı.

İzmir’de akılalmaz intikam planı! Ayrılığı hazmedemeyip escort sitelerinde fotoğrafını paylaştı

Savcılık firari şüphelinin eski sevgilisine attığı mesajlarla sahte hesapları açarak küçük kızı mağdur ettiğinin anlaşıldığını belirtti. "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme veya yayma" ve "hakaret" suçlarından 6 yıla kadar hapsini istedi.

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