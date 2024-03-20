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Haberler İzmir ‘Yaş almış vatandaşlarımıza sosyal tesisler kuracağız

‘Yaş almış vatandaşlarımıza sosyal tesisler kuracağız

HABER MERKEZİ
‘Yaş almış vatandaşlarımıza sosyal tesisler kuracağız
AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Mehmet Sadık Tunç çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Zincirlikuyu ve Poligon Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşan, esnafları ziyaret eden Tunç, Karabağlar'da yaşayan Aksaraylı vatandaşlarla buluştu. Karabağlar'da herkese eşit sosyal hizmet verileceğini vurgulayan Tunç, "58 mahallemizde yaşayan tüm hemşerilerimizin eşit şartları hakkettiğine inanıyoruz. Bizim hedefimiz ilçelimizde, kirlenmeyen sağlıklı bir çevre, istihdam olanağı, güvenli konutlar, sağlıkta öncülük, spor alanları ve sosyal donatı alanlarını artırmak. Karabağlar'ı İzmir'in en yaşanılır ilçesi yapmak" diye konuştu.
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