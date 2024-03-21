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Haberler İzmir İzmir'de cinayet zanlısı ve yağmacı kıskıvrak yakalandı

İzmir'de cinayet zanlısı ve yağmacı kıskıvrak yakalandı

Son dakika İzmir Haberi... İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında, 25 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet zanlısı ve 24 yılın üzerinde hapis cezasıyla aranan yağmacı kıskıvrak yakalandı.

İHA
İzmir’de cinayet zanlısı ve yağmacı kıskıvrak yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çimentepe ve Eşrefpaşa semtlerinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, aranan şahıslara yönelik de çalıştırma gerçekleştirdi. Uygulamalarda, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde cinayet suçunu işlediği belirlenen ve kasten öldürme suçundan 25 yıl hapis cezasıyla aranan H.S. (47) ile İzmir'de gece saatlerinde silahlı yapma suçunu gerçekleştiren ve 24 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan K.N. (33) yakalandı. 2 zanlı da emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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