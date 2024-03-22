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Haberler İzmir İzmir dahil 14 ilde Sibergöz-28 operasyonu: 34 gözaltı

İzmir dahil 14 ilde Sibergöz-28 operasyonu: 34 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir dahil 14 ilde düzenlenen "Sibergöz-28" operasyonunda 34 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İHA
İzmir dahil 14 ilde Sibergöz-28 operasyonu: 34 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince Giresun, İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye ve Zonguldak'ta nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk istismarı ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet suçlarına yönelik eş zamanlı olarak "Sibergöz-28" operasyonu gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, düzenlenen operasyonlar sonucunda 34 şüpheli yakalandı. Ayrıca 1 adet otomobil, 32 bin dolar, çok miktarda altın ve Türk lirası, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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