İzmir direksiyonunu bize emanet edin!

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Minibüsçüler Esnaf Odasını ziyaret etti. Ziyarette önemli açıklamalar yapan Dağ, minibüsçülerden gelen talep doğrultusunda minibüslerin otoyolları kullanmalarının sağlandığını belirtti. En büyük aşkının İzmir olduğunu anlatan Dağ, bu sebeple düşüncesi, inancı ne olursa olsun, şehrin her insanına eşit mesafede yaklaştığını dile getirdi.

TRAFİĞE MÜDAHALE

Dağ, hayata geçirecekleri projelerle kentin ulaşımını rahatlatmak istediklerini belirterek, "İzmir'e yeni çevreyolu projesini hayata geçireceğiz. Yeni çevreyolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacağız. Raylı sistem projelerimizle, mevcut hatları daha verimli hale getirerek, hemşehrilerimizin daha kısa sürede konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda yapacağımız düzenlemelerle trafiğe nefes aldıracağız. Şehir merkezinde yeni alternatif yollar üreteceğiz" diye konuştu.

LİDER ŞEHİR İZMİR

Seçilmesi halinde İzmir'i lider şehir yapmak için çalışacağını belirten Dağ, "Günü geldiğinde de bayrağı en güzel şekilde, gururla teslim edeceğim. Gelin, koştuğumuz yolları birlikte güzelleştirelim. Gelin İzmir'in direksiyonunu bize emanet edin. Gelin, rotamızı birlikte oluşturalım. Gelin, eşsiz İzmir'i daha eşsiz yarınlara birlikte ulaştıralım" dedi. İzmir Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Kayışdikici de Dağ'ın Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını temenni ettiklerini söyledi.

SEÇMEN: ARTIK BIKTIK

DAĞ, beraberinde Cumhur İttifakı Bornova Belediye Başkan Adayı Cevdet Çayır ile birlikte Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan esnafı ziyaret etti. Yoğun bir ilgiyle karşılaşan Dağ, burada esnafın taleplerini dinleyerek, tüm sorunları 1 Nisan itibariyle çözüme kavuşturmak için elinden geleni yağacağını söyledi. Dağ, çocuklara da oyuncaklar hediye edip, aileleriyle hatıra fotoğrafları çektirdi. Muhalif ve kararsız seçmenin de dikkatini çeken Dağ, bir hemşehrisinin, "Fikir değiştirme düşüncesindeyim. Sizi sıkı takip ediyorum" sözleri üzerine tüm vaatlerini hayata geçirmek için çok çalışacaklarını vurguladı.

Öte yandan artık bıktığını belirten bir başka seçmen ise mahallesi ile ilgili sıkıntısını Hamza Dağ'a şu sözlerle anlattı: "Geçen sene burayı sel bastı. 'Yağmur yağdığında burada olur musunuz' diye soruyoruz. Ama burada yoklar. Biz yağmur yağdığı zaman akşama kadar kötü koku içerisinde kalıyoruz."