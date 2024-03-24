“Özel’in bana olan sevgisi artıyor”

Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Torbalı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrancı Barış Manço Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden Dağ'a, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Cumhur İttifakı Torbalı Belediye Başkan Adayı Özgür Erman Çağlar eşlik etti.

CADDEDE KARŞILAŞMA

Hamza Dağ ziyaret öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Dağ, öncelikle dün Mithatpaşa Caddesi'nde yaşananlara değinerek, "Dün Mithatpaşa Caddesi'nde Sayın Özel ve heyetiyle bir karşılaşmamız oldu. Milletvekilimiz Mehmet Ali Çelebi ve Konak Belediye Başkan Adayımız Ceyda Bölünmez Çankırı ile bizzat oradaki esnafımıza dokunarak, hemşehrilerimizle sohbet ederek seçim çalışmamızı yaparken, onların otobüs üzerinden selamlayarak geçtiğine şahit olduk. Onlar el sallayınca biz de kendilerine İzmir'deki demokrasi havasını sonuna kadar yaşatmak için el salladık, güzel bir görüntü oluştu" dedi.

"GÜLÜP GEÇERİZ"

Hamza Dağ, Çiğli'de CHP'li gençlerin duvarlara yazdığı yazı üzerinden kendisini hedef alan Özgür Özel'e de cevap verdi. Dağ, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Çiğli'deki CHP gençlik kollarının yapmış olduğu olaydan ve süreçten benim sonradan haberim oldu. Biz de gençlik kollarından geliyoruz. Böyle şeyler her yerde olur. Bizim de tamamen espriyle bakacağımız, gülüp geçeceğimiz işler. Sayın Özel 82. dakikada playstation oynarken siyasete atıldığı için bu işlerden çok fazla anlamaz. Biz bunu İzmir demokrasi kültüründe içimizde eritmeyi gayet iyi bir şekilde biliriz" diye konuştu.

"SEÇİM YAKLAŞTIKÇA PANİĞİ ARTACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İzmir'e her geldiğinde kendisini hedef almasını ise şöyle değerlendirdi: "Sayın Özel'in İzmir'e geldiği zaman mutlaka bizimle ilgili bazı açıklamaları oluyor. Baktığımda seçim yaklaştıkça CHP Genel Başkanı'nın bana olan sevgisinin artmaya başladığını görüyorum. Dün düzenlediği basın toplantısında 10 defa ismimi telaffuz etmiş. Seçim yaklaştıkça sevgisi, muhabbeti, paniği artacak. CHP'nin en kısa süreli Genel Başkanı olma hüviyetini yaşayacağı korkusu var. İnşallah İzmirlilerin tercihinin de bunda çok büyük etkisi olacağının endişesinin onun bana olan sevgisini artırdığının farkındayım. Özgür Özel bizi sevmeye devam edecek."