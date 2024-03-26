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İzmir’in yeni metro hattına onay çıktı

HABER MERKEZİ
İzmir’in yeni metro hattına onay çıktı
İZMİR'İN yeni metro hattına bakanlık vize verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentteki trafik sorununu azaltmak amacı ile hayata geçirmek istediği Karabağlar- Gaziemir Metro Hattı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onay çıktı. Nüfusun yoğun olduğu Karabağlar'ın Eskiizmir ve Bozyaka semtleri ile Gaziemir'de yaşayanları, bir ucu Halkapınar'a diğer ucu Adnan Menderes Havalimanı'na ve Menderes'e uzanan metro hattıyla, rahat bir nefes aldırmak amacı ile hayata geçirilmek istenen metro hattına Bakanlık'tan onay geldi. Bakanlık, metro hattı için "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir" kararı verdi.
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