Pakdemirli: Bergama Sadık başkan ile kalkınacak

CUMHUR İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer ve önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kozaklılar ile iftar yemeğinde buluştu. Başkan Doğruer bakanlığı döneminde Bergama'ya özellikle Kozak bölgesine göstermiş olduğu hassasiyet ve yatırımlar için Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ederken, "Sayın Bakanımız bölgemizi ve sorunlarını çok iyi bilmektedir. Diliyorum ki hep birlikte Bergama için, Kozak için daha çok çalışacak, projeler üretecek, çiftçinin üreticinin yanında olacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Pakdemirli de Bergama'nın artık aldığı yatırımlar, bölgesel avantajı ve Başkan Doğruer'in vizyonu ile il olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Doktor Sadık Doğruer'i Kınık'tan hepiniz tanıyorsunuz, yaptıkları ortada ve yapacaklarını da Bergama için zaten söylüyor. Söyleyebileceğim şey şu; arabanın ön tekeriyle arka tekerlerinin farklı gitmemesi lazım üçünün bir arada olması lazım. Bu dönem iyi bir hava var. İzmir'de Hamza Başkan İzmir'i İnşallah alacak. Hamza Başkan İzmir'i alırken, Doktor Sadık da inşallah sizlerin oyları ile Bergama'yı alacak" dedi.