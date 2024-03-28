Hayata raketle tutundu

İzmir'de yaklaşık 5 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı tarafından kızları için "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran 2020'de babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak, enfeksiyon kapmaması için özen gösterilen Öykü Arin, hasta olmamak için büyük uğraş verdi.

İLK MADALYAYI ALDI

Kronik ilik savaşı halen devam eden Öykü Arin, 1,5 yıl önce kaslarının güçlenmesi için tenise başladı. Tenis oynamayı çok seven Öykü, Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) Mavişehir Spor Kulübü'nde ilk kez turnuvalara katıldı. Kendi yaş kategorisinde 2 rakibini yenen Öykü Arin, ilk madalyasını kazandı. Kızının spora yönelme hikayesini anlatan Eylem Şen Yazıcı, "Öykü Arin'in kapalı ortamda maske takma zorunluğu olduğu için halen maske takmak zorunda. İlik savaşı süreci devam ediyor. Maskeyle spor yapmak çok zor, o yüzden açık havada yapabileceği sporları tercih ettik. Tenis az sayıda insanın aynı ortamda bulunmasını gerektiren bir spor ve ağırlıklı açık havada çalışılıyor. Zamanla fiziksel olarak da güçlenmeye başladı" dedi.

Anne Eylem Şen Yazıcı, kızını turnuvalarda gördüğünde duygulandığını dile getirdi.

'ÇOK DUYGULANDIM'

ANNE Eylem Şen Yazıcı, "Kendi yaş grubunda çocuklar katıldı. Öykü 2 kişiyle oynadı, 2 maçı da aldı. Öykü Arin'i turnuvada gördüğümde çok duygulandım. Onun koşması, topa vurması çok heyecanlıydı. Sonuçta yaşadığımız zor zamanlarda adım atamadığı günleri, hastane odasında bir adım bile atmaya takatinin kalmadığı, iyice zayıfladığı günleri unutamıyorum" ifadelerini kullandı. Öykü Arin'in 9 yaşına girdiğini anlatan anne Yazıcı, "İlik nakli hayat kurtarıyor. İnsanların hayat kurtarması, donör olması çok basit. Birinin hayatını kurtarabilirsiniz" dedi.