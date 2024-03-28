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Haberler İzmir İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir merkezli 3 ilde ekipler tarafından yapılan sahte içki operasyonunda 15 ton etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

DHA
İzmir merkezli 3 ilde sahte içki operasyonu: 9 gözaltı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içkiye yönelik İzmir merkezli Aydın ve Manisa'da operasyon gerçekleştirdi. Eş zamanlı operasyonlarda 3 ev, 3 iş yeri, 3 depo ile 4 araç arandı.

15 ton etil alkol, 4 etil alkol damıtma kazanı, 2 etil alkol bidon doldurma makinası, 1 soğutucu fan, 1 folyo kapatma makinesi, 1 alkolmetre, 1 aktarım motoru, 5 bin 250 bidon kapağı, 1873 taklit etiket, 1280 adet 1 litrelik etil alkol şişesi, 200 adet 5 litrelik etil alkol bidonu ve 200 adet içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. ve B.D. tutuklandı, diğer 7 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen etil alkollerden yaklaşık 33 bin şişe sahte içki üretilebileceği ve piyasa değerinin 30 milyon TL üzerinde olduğu belirtildi.

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