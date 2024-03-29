Buca Fırıncılar Toplu İşyeri planları askıda

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tartışmalı, Buca Fırıncılar Toplu İşyeri planlarını yeniden yayımladı. Daha önce TMMOB Şehir Plancıları Odası açtığı davalar sonucunda iptal edilen 'Buca Fırıncılar Toplu İşyeri' planları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kez daha askıya çıkarıldı. Plan değişikliği ile birlikte Şahin Tepesi olarak bilinen bölgede kalan ve fırıncılar çarşısı olarak planlanan bölge konut ve ticarete açıldı. Tapuda Tınaztepe Mahallesi sınırlarında 7678, 7679, 7680, 7681, 7682, 7683 ada ve muhtelif parselleri kapsayan bölgenin 1/25 bin ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı değişikliği ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği askıya çıkarıldı.

Askıya çıkan imar planına göre; 65 bin 655 metrekare büyüklüğündeki alandaki belediye hizmet alanı, kültürel tesis alanı ve park alanının dağılımında değişikliğe gidildi. Planla birlikte ticaret konut alanı eklenirken, belediye hizmet alanında önemli bir ölçüde küçülmeye gidildi. Planlama alanının 37 bin 830 metrekarelik kısmı ticaret-konut alanı, bin 485 metrekarelik kısmı belediye hizmet alanı, 9 bin 25 metrekarelik kısmı eğitim alanı, 14 bin 760 metrekarelik kısmı park ve yeşil alanı ve 2 bin 555 metrekarelik kısmı yol ve otopark olarak ilan edildi. Planlama alanı ise İzmir manzaralı Buca Şahin Tepesi olarak bölgede kalıyor. Planlama alanının hemen yanı başında ise 15 katlı OYAK Buca Konutları yer alıyor.