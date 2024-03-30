“Bergama Bakırçay’ın başkenti olacak”

CUMHUR İttifakı Bergama Belediye Başkan Adayı Sadık Doğruer, Bergama'da eğitimden sağlığa, turizmden tarıma kadar hayata geçireceği birçok proje ile Bergama'yı Bakırçay'ın başkenti yapacağını duyurdu. Bergama'da doğalgazın ulaşmadığı ev ve mahalle kalmayacağına dikkat çeken Doğruer, 1000 konutluk 3. Etap TOKİ evleri projesini hayata geçirip, Selçuk'tan Aliağa'ya kadar gelen İZBAN'ın 1 Nisan sonrası Bergama, Kınık ve Soma'ya kadar geleceği projenin startını da başlatacaklarını müjdeledi. Doğruer'in, toplumun her kesimi için hayata geçireceği projelerinden bazıları şöyle: Öğrencilere ücretsiz çay ve çorba sunulacak hak kütüphanesi, yeni belediye binası, şehir merkezindeki yolların yapılması, Öğretmen evi ve uygulamalı otel, eczacılık ve gıda fakültesi, tarım ürünleri festivalleri, modern galerici sitesi, tüm köylere MOBESE, Kozak'ta yayla turizmi için etkinlikler, ücretsiz gezi turları, köylere gezici mobil sağlık araçları, Bergama kart ile sosyal belediyecilik desteği, yılda 12 bin lira öğrenci desteği.