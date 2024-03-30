Haydi İzmir şimdi değişim zamanı

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 11 ana başlıkta hayata geçireceği dev projeleri 2,5 aydır İzmir halkıyla paylaşıyor. Ocak ayının ortasından beri İzmir'in tüm ilçelerini, mahalle ve köylerini gezen, halkla buluşup sorunlarını dinleyen, problemleri not alan, samimi yaklaşımları ve güler yüzüyle genç yaşlı herkesin sevgisini kazanan Dağ, göreve seçilmesi halinde İzmir'i hak ettiği noktaya getireceğinin sözünü tüm İzmir halkına verdi.

İZMİR KÖRFEZ GEÇİŞİ

Dağ'ın vizyon projelerinden 'İzmir Körfez Geçişi' ile kentin iki yakası birbirine bağlanacak. Kentin geleceğine yön verecek diğer proje de 'Yeni Çevre Yolu Projesi'.

Trafik meselesine köklü çözüm getirecek yeni çevre yolu ile şehrin trafiğini rahatlatıp nefes aldırma hedefleniyor. Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası 20 dakikaya inecek. Yeni çevreyolunu merkeze bağlayacak 9 bağlantı yolu olacak. Bu yollar: Koyundere, Harmandalı-Ulucak, HarmandalıÇiğli, Örnekköy Mezarlık bölgesi, Doğançay, Şehir Hastanesi, Manisa Yolu, Ambarlar Bölgesi İzmirİstanbul Otoyolu Bağlantısı ve Buca-Çeşme Otoyol Ayrımı.

YENİ RAYLI SİSTEMLER

İzmir'in ulaşım haritasının yeniden çizileceği Raylı Sistemler Projesi ile mevcut hatları daha verimli hale getirerek, daha kısa sürede seyahat sağlanacak. Karşıyaka - Konak tramvay hatları birleşecek.

Buca Metrosu tamamlanacak.

Halkapınar-Otogar İZBAN hattı ile havalimanı - otogar arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak. Karabağlar - Gaziemir Metrosu çalışmaları başlayacak. İZBAN'a Bergama- Kınık hattı da eklenecek.

KAVŞAK DÜZENLEMELERİ

Şehir merkezinde trafik yoğunluğuna neden olan kavşaklarda düzenlemeler yapılacak, trafik rahat nefes alacak. Acil ihtiyaç olan kavşaklara battı çıktı ve köprülü kavşak çözümleriyle trafik akışı rahatlatılacak. Gaziemir/ Havalimanı-Sarnıç ve Gaziemir/ Havalimanı-Karabağlar yeni bağlantı yolları ve ESBAŞ girişi batı çevreyolundan sağlanarak, Akçay Caddesi trafiği rahatlatılacak.

İZMİRİM KART MÜJDESİ

Sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İZMİRİM KART, İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getirilecek. 100 kreş yapılacak.

Yeni evlenecek dezavantajlı çiftlere çeyiz ve düğün hediyesi verilecek. İzmir'de yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gence tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu verilecek. "İZMARKET" ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı vatandaşlara uygun fiyatlarla Sosyal İzmirim Kart ile alışveriş imkanı sunulacak. İzmirli kadınlara içerisinde kreş de bulunan yaşam merkezleri kurulacak.

0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşım ücretsiz olacak.

İZMİR BAHÇELERİ

Şehrin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanlara nefes aldıracak bir buluşma noktası olan "İzmir Bahçeleri" projesi, aynı zamanda mavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu parklar olacak

YERİNDE YENİDEN DÖNÜŞÜM

"Yerinde Yaşam" anlayışı ile büyükşehir belediyesi garantörlüğünde ve kurmuş olduğu finansal sistemle, tüm hane sahiplerinin kabul ettiği, kent kimliğine uygun, dayatma olmadan yerinde bir dönüşüm gerçekleştirilecek. 5 yıl içerisinde, 150 bin konut yenilenecek.

MEYDAN ALSANCAK

İzmir'in en canlı, en tarihi bölgelerinden biri olan Alsancak, asıl hüviyetine, tarihine ve kültürüne uygun bir şekilde yeniden şekillendirilirken aynı zamanda bir teknoloji merkezi haline getirilecek. Motorlu taşıt trafiği yer altına alınacak.

"EŞSİZ İZMİR"

Her ilçeye, her yaştan insanın faydalanabileceği tam kapsamlı spor tesisleri inşa edilecek.

Şehrin dört bir yanına yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları yapılacak.

Şehrin üç farklı noktasında 7/24 hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim imkanı olan şehir kütüphaneleri hayata geçirilecek.

Bu kütüphanelerde çay, kek ve çorba ücretsiz olacak. Her ilçede sanat merkezi kurulacak.