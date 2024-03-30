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İzmir olimpik havuzlara kavuşuyor! Projelerde son durum nedir?

Yıllardır olimpik havuz eksikliği çeken İzmir, büyük bir adım atarak iki modern tesise kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde, şehir merkezine iki yeni olimpik havuz inşa ediliyor. Bu projeler İzmir'in spor altyapısını güçlendirerek gelecek nesiller için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DHA
İzmir olimpik havuzlara kavuşuyor! Projelerde son durum nedir?

Yıllardır olimpik havuz sıkıntısı çeken Türkiye'nin en büyük üçüncü kenti İzmir, iki modern tesise birden kavuşmak için gün sayıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün koordinesinde İzmir merkezinde iki olimpik havuzun birden inşaatını sürdürüyor. Halkapınar'daki Atatürk Stadı Kompleksi'nde yapılan yeni havuz ve çürük olduğu için 2019 yılında kapatılıp ardından geçen yıl yıkılan Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun yerine yapılan olimpik havuzların inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin en donanımlı yüzme tesisleri tamamlandığında İzmir ilk kez kapalı atlama havuzuna da kavuşacak.

Özel kurumlar dışında kent merkezinde olimpik havuzu bulunmadığı için yıllardır özellikle kış aylarında büyük sorun yaşayan İzmir'de Avrupa ve Dünya rekortmeni milli yüzücümüz Emre Sakçı dahil birçok sporcu yarı olimpik havuzlarda antrenman yapmak zorunda kaldı. Yaz aylarında Narlıdere Havuzu'nu kullanan yüzücüler, kışları ise mecburen kısa kulvarlarda çalıştı. İzmir'de yetişen yüzme branşındaki kule ve tramplen atlayıcıları da kış aylarında antrenmanlarını uzun yıllardır havuz yerine süngerlere atlayarak yaptı. Kentte 1967 yılında yapılıp, 1971 Akdeniz Oyunları ve 2005 Üniversite Oyunları'na ev sahipliği yapan Alsancak Atatürk Yüzme Havuzu'nun bitişiğindeki inşaatın tehlike yaratması yüzünden 2019'da kapatılmasıyla sıkıntı üst noktaya çıktı.

TESİS YIL SONUNDA AÇILACAK

Türkiye'nin ilk olimpik stadı olan Halkapınar'daki İzmir Atatürk Stadı'nı birçok branşın salon ve sahalarının yer aldığı spor kompleksine çeviren Gençlik Spor Bakanlığı'nın İzmir'in havuz hasretine son vermek için tesis bünyesinde 2022 yılında 220 milyon TL ihale bedeliyle başlattığı olimpik havuzun inşaatı son aşamalara geldi. Olimpik havuzun dışında kentin ilk kapalı atlama havuzu, çocuk havuzu ve tam donanımlı fitness merkezini bünyesinde bulunduracak tesis yıl sonunda açılacak.

Tesisten İzmirli sporcuların yanı sıra halk da belli saatlerde yararlanacak. Geçen yıl yıkılan Alsancak Havuzu da Aralık 2023'te 193 milyon TL'ye ihale edildi. Arazideki temel çalışmaları başladı. Tesiste daha önce bulunan yarı olimpik kapalı havuz yıkılmazken, yeni olimpik havuzun da üstü yaz kış kullanılması için kapalı olacak.

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