  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Bornova yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Bornova oy oranları...

İzmir Bornova yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Bornova oy oranları...

Son dakika haberleri...İzmir Bornova'da oyunu kullanan binlerce seçmen yerel seçim sonuçlarını araştırıyor. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullandı. Seçim sonuçları en çok merak edilen ilçelerden biri İzmir'in Bornova ilçesi. İzmir ilçe ilçe seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz. Peki Bornova'da hangi aday seçimi kazandı? İşte 31 Mart 2024 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları...

HABER MERKEZİ
İzmir Bornova yerel seçim sonuçları! 31 Mart 2024 yerel seçimleri Bornova oy oranları...

Türkiye'de bugün milyonlarca seçmen sandık başına giderek destek verdiği aday için oyunu kullandı. İzmir Bornova'da oyunu kullananlar hangi adayın önde olduğunu ve oy oranlarını merak ediyor. Peki 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İzmir Bornova'da hangi aday önde? İşte 31 Mart İzmir Bornova yerel seçim sonuçları ve oy oranları...

BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI 31 MART 2024

İzmir Bornova yerel seçim sonuçlarını yeniasir.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

BORNOVA YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 SEÇİM İSTATİSTİKLERİ

Seçime Katılacak Parti Sayısı: 35

YSK Kayıtlı Seçmen Sayısı: 61 Milyon 441 bin 882

İlk Kez Oy Verecek Genç Sayısı: 1 Milyon 32 Bin 610

Seçmenlerin yüzde 50,59'u kadın, yüzde 49,41'i erkeklerden oluşuyor.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA