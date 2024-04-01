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Haberler İzmir Gaziemir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gaziemir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

HABER MERKEZİ
Gaziemir’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 126 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirildi. Sürücü M.T. (23), gözaltına alındı. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenlik için yaptığı çalışmalar kapsamında, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Polis ekipleri, gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında otomobilde inceleme yaptı. Yapılan incelemede, 3 bin adet boş plastik kutu ve 126 bin 448 adet sentetik ecza ele geçirildi. Otomobil sürücüsü M.T., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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