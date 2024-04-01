Sağlık ekipleri, 74 seçmene yardım etti

İZMİR'DE, engeli veya hastalığı nedeniyle Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gidemeyen 74 seçmen, sağlık ekiplerince oy kullanacakları okullara ulaştırıldı. İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yerel seçimlerde oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirmek isteyen ancak hastane ve evlerinden çıkamayacak durumda olan engelli, hasta ve yaşlı seçmenlere yardımcı olunduğu belirtildi. Açıklamada "Seçim süresince 74 seçmen, sağlık ekipleri eşliğinde oy kullanacakları okullara götürüldü" denildi.