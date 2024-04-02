‘Yılmadan, yorulmadan yola devam edeceğiz’

AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı ve İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'nın da katılımıyla Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

TUGAY'I TEBRİK ETTİ

"Hemşehrilerimizin takdiriyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olmaya hak kazanan Cemil Tugay'ı ve Cumhuriyet Halk Partisini tebrik ediyoruz" diyen Dağ, seçim çalışmaları boyunca kentin her bir köşesindeki hemşehrilerine ulaştıklarını, bu süreçte kendilerini destekleyen herkese teşekkür ettiğini söyledi. Dağ, "Sandıktan belki birinci çıkmadık ancak biliyoruz ki her bir hemşehrimizin takdirini kazandık" dedi.

Hiçbir seçim sonucunun İzmir'e olan sevdalarının önüne geçemeyeceğini dile getiren Dağ, "Kaybettik, bitti' demiyoruz, demeyeceğiz. İzmir'e hizmete her daim devam edeceğim. Bizim başarı kıstasımız hiçbir zaman yalnızca seçim kazanmak olmamıştır" dedi. Dağ'ın kesin olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan CHP'li Cemil Tugay'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.