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Haberler İzmir Dikili’de seçime bir itiraz daha geldi

Dikili’de seçime bir itiraz daha geldi

HABER MERKEZİ
Dikili’de seçime bir itiraz daha geldi
DİKİLİ'DE Bağımsız aday Kemal Doyuran'ın seçim sonucuna yaptığı, geçersiz kabul edilen 1545 oyun yeniden incelenmesi ve sayılması yönündeki itirazı İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Seçimi 713 oyla kaybeden Doyuran, itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. Dikili'de kıran kırana geçen seçimde ikinci sırada yer alan Bağımsız aday Kemal Doyuran, İlçe Seçim Kurulu'na itiraz başvurusunda bulunarak, geçersiz oyların sayılmasını talep etmişti. 713 oy farkla seçimi kaybeden Doyuran'ın, geçersiz oy kabul edilen 1545 oyun yeniden sayım talebi, İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kemal Doyuran, bu gelişmenin ardından itirazını İl Seçim Kurulu'na taşıdı. İl Seçim Kurulu'nun itirazı bugün gün içerisinde değerlendirmesi bekleniyor. Doyuran, İl Seçim Kurulu'nun da itirazı reddetmesi durumunda itirazını Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacağını açıkladı.
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