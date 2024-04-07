Konak metroda intihar girişimi

İZMİR'İN Konak ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. İzmir Metro A.Ş. sosyal medya hesabından seferlerin aksayacağı belirtildi. Açıklamanın ardından kısa süre sonra seferler normale döndü. İzmir'in Konak ilçesi metro istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarında bir kadın raylara atladı. Saat 19.30 sularında meydana yaşanan olayın ardından seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı. İzmir Metro A.Ş.'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konak istasyonunda yaşanan intihar olayı sebebiyle seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır." Açıklamanın ardından kısa süre sonra seferlerin normale döndüğü belirtildi.