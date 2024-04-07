  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Konak metroda intihar girişimi

Konak metroda intihar girişimi

HABER MERKEZİ
Konak metroda intihar girişimi
İZMİR'İN Konak ilçesinde henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın, metro istasyonunda raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu. İzmir Metro A.Ş. sosyal medya hesabından seferlerin aksayacağı belirtildi. Açıklamanın ardından kısa süre sonra seferler normale döndü. İzmir'in Konak ilçesi metro istasyonunda henüz kimliği belirlenemeyen 35-40 yaşlarında bir kadın raylara atladı. Saat 19.30 sularında meydana yaşanan olayın ardından seferlerin gecikmeli olarak yapılacağı açıklandı. İzmir Metro A.Ş.'nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konak istasyonunda yaşanan intihar olayı sebebiyle seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır." Açıklamanın ardından kısa süre sonra seferlerin normale döndüğü belirtildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA