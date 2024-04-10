İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir’de hangi eczaneler açık?

İzmir'de 10 Nisan Çarşamba günü hangi eczanelerin nöbetçi? Bayram nedeniyle nöbetçi eczaneler araştırılıyor. İzmir'de bayramda hangi eczaneler açık? sorusu merak ediliyor. İşte 10 Nisan Çarşamba İzmir nöbetçi eczaneler listesi...
İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 10 NİSAN ÇARŞAMBA
ESRA ECZANESİ - ALİAĞA YENI MAH.RUMELI CAD. NO:6/1-A 02326161955
KOZMOS ECZANESİ - ALSANCAK ALSANCAK MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:47/B 02324211213
FAKÜLTE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:30/A 02324846992
ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI 02323460090
TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI 02328548331
AYSE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA ESKİ KARAKOL SOKAĞI
2322592516
HİSAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ POLAT CAD. NO:99/A 2322433293
ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR 02325813811
PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A 02323734030
KERMES ECZANESİ - BERGAMA ERTUĞRUL MAH. CUMHURİYET CAD. ÖZEL İDARE İŞHANI NO. Z- 4 02326331520
GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18 02325926868
ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1 456 SOK.NO.17/B 2323736486
PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI
02324633737
BELMA ECZANESİ - BORNOVA 3 MUSTAFA KEMAL CAD.NO:155/D MANAVKUYU MAH.BAYRAKLI M.KEMAL LİSESİ OKUL DURAĞI ESKİ MANAVKUYU MUHTARLIK KARŞISI 2323396833
BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9 02323393321
BURÇAK ECZANESİ - BOZYAKA BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104 BOZYAKA 02322621058
YENI NEVIN ECZANESİ - BUCA 1 YAYLACIK MAH. BASARI CAD. NO:98 2324404214
CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2 ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI 02324541651
FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI
02324350118
DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16 02326733046
RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A 02327160828
MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
02327128392
CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
05050210940
EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR 8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
2323841474
EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ DERE CD. NO:12/A ÇİĞLİ MERKEZ ZİRAAT BANKASI ATM YANI GÜZELTEPE DURAĞI
02323290061
DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B 02326718188
SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA 2328127219