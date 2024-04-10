  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir'de hangi eczaneler açık?

İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir'de hangi eczaneler açık?

Son dakika İzmir haberleri... Ramazan Bayramı nedeniyle eczaneler 3 gün boyunca kapalı olacak. İlaç ihtiyacını gidermek isteyenler bulundukları ilin nöbetçi eczanelerini araştırıyor. Peki İzmir'de bugün hangi eczaneler açık? İşte 10 Nisan Çarşamba ilçe ilçe İzmir nöbetçi eczaneleri...

HABER MERKEZİ
İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir’de hangi eczaneler açık?

İzmir'de 10 Nisan Çarşamba günü hangi eczanelerin nöbetçi? Bayram nedeniyle nöbetçi eczaneler araştırılıyor. İzmir'de bayramda hangi eczaneler açık? sorusu merak ediliyor. İşte 10 Nisan Çarşamba İzmir nöbetçi eczaneler listesi...

İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir’de hangi eczaneler açık?

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER LİSTESİ - 10 NİSAN ÇARŞAMBA

ESRA ECZANESİ - ALİAĞA YENI MAH.RUMELI CAD. NO:6/1-A 02326161955
KOZMOS ECZANESİ - ALSANCAK ALSANCAK MAH. TALATPAŞA BULVARI NO:47/B 02324211213

FAKÜLTE ECZANESİ - ALSANCAK-BASMANE İSMET KAPTAN MAH. SEZER DOĞAN SOK. NO:30/A 02324846992

ALTINDAĞ ECZANESİ - ALTINDAĞ * (24:00'DEN SONRA- ÇAMDİBİ ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR KEMALPAŞA CD. 193/A 02324334601

ATACAN ECZANESİ - ATATÜRK-OSMANGAZİ * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA 3 ) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR YAVUZ CD.NO:268/A OSMANGAZI MAH.BAYRAKLI 02323460090

TÜRKER ECZANESİ - AYRANCILAR AYRANCILAR MAH. KOCATEPE CAD. NO:10/A MEDİFEMA HASTANESİ ACİL KARŞISI 02328548331

AYSE PINAR ECZANESİ - BALÇOVA EGITIM MAH. DUMLUPINAR SOKAK NO:3/B BALÇOVA ESKİ KARAKOL SOKAĞI
2322592516

HİSAR ECZANESİ - BASIN SİTESİ POLAT CAD. NO:99/A 2322433293

ÇAPUK ECZANESİ - BAYINDIR HASTANE CAD.NO.20 BAYINDIR 02325813811

İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir’de hangi eczaneler açık?

PINAR ECZANESİ - BAYRAKLI TEPEKULE MAH. 2084/8 SOK. NO:31/A 02323734030

KERMES ECZANESİ - BERGAMA ERTUĞRUL MAH. CUMHURİYET CAD. ÖZEL İDARE İŞHANI NO. Z- 4 02326331520

GÖNEN ECZANESİ - BEYDAĞ * (01:00'DEN SONRA- İCAP NÖBETİ TUTULMAKTADIR.) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR ATATÜRK MAH. NAZILLI CAD. NO:18 02325926868

ÇINAR ECZANESİ - BORNOVA 1 456 SOK.NO.17/B 2323736486

PLATİN ECZANESİ - BORNOVA 2 KAZIM DİRİK MH. 367/7 SK. NO:14/I ENTO KBB KARŞISI-AVCILAR EFFECT ÇARŞISI
02324633737

BELMA ECZANESİ - BORNOVA 3 MUSTAFA KEMAL CAD.NO:155/D MANAVKUYU MAH.BAYRAKLI M.KEMAL LİSESİ OKUL DURAĞI ESKİ MANAVKUYU MUHTARLIK KARŞISI 2323396833

BAYSAL ECZANESİ - BORNOVA 4 * (24:00'DEN SONRA- BORNOVA-1) SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR BORNOVA MEVLANA MAHALLESİ 1751 SOKAK NO:9 02323393321

BURÇAK ECZANESİ - BOZYAKA BAHÇELİEVLER MH. SAİM ÇIKRIKÇI CD. NO:104 BOZYAKA 02322621058

İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir’de hangi eczaneler açık?

YENI NEVIN ECZANESİ - BUCA 1 YAYLACIK MAH. BASARI CAD. NO:98 2324404214

CEYLAN ECZANESİ - BUCA 2 ATATÜRK MH. 206/13 SOK. NO:5/B BUCA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ KARŞISI 02324541651

FİDAN ECZANESİ - ÇAMDİBİ RAFETPAŞA MAH. 5381 SOK. NO:21/A ŞÜKRÜ SEHER ERGİL LİSESİ GİRİŞ KAPISI YANI
02324350118

DAĞDELEN ECZANESİ - ÇANDARLI ÇANDARLI MH.HÜRRİYET MEYD.NO:16 02326733046

RÜZGAR ECZANESİ - ÇEŞME ALAÇATI MH. ALAÇATI ATATÜRK CD. NO:23/A 02327160828

MARİNA ECZANESİ - ÇEŞME SAAT 23:00'A KADAR NÖBETÇİDİR MUSALLA MAH. 1016 SOK. NO:49/A
02327128392

CANAN ECZANESİ - ÇİĞLİ YENİMAHALLE MAH. 1671/1 SOK. NO:863/A ATA SANAYİ İZBAN DURAĞI KARŞISI
05050210940

İzmir nöbetçi eczaneler 10 Nisan Çarşamba! Bayramda İzmir’de hangi eczaneler açık?

EYLÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ SAAT 23:59'A KADAR NÖBETÇİDİR 8809 SK. NO:141 P.19 EVKA 5 YEŞİLİZMİR TİC MERKEZİ
2323841474

EGEGÜL ECZANESİ - ÇİĞLİ DERE CD. NO:12/A ÇİĞLİ MERKEZ ZİRAAT BANKASI ATM YANI GÜZELTEPE DURAĞI
02323290061

DAGLI ECZANESİ - DİKİLİ İSMETPAŞA MH. ADNAN MENDERES CD. 9 SK. NO:31/B 02326718188

SUDE ECZANESİ - ESKİ FOÇA ATATÜRK MAH. REHA MIDILLI CAD. NO:17/A FOÇA 2328127219

İZMİR NÖBETÇİ ECZANELER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA