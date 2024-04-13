Türkiye’nin en zeki şehirleri: İzmir 3. sırada

TÜRKİYE'NİN en zeki şehirlerini sıralayan güncel bir liste yayınlandı. Çeşitli alanlarda katılımcılara yöneltilen soruların analiz edilmesiyle, illerin IQ dereceleri ortaya çıkarıldı. İzmir ise 3. sırada yer aldı. Türkiye'nin en zeki şehirleri listesinde ilk sırada yer alan şehir, yüksek IQ seviyeleriyle dikkat çekti. Şehrin başarılı eğitim sistemi, bilimsel ve kültürel etkinlikleri, teknoloji ve inovasyona verdiği önem bu başarıyı destekleyen faktörler arasında sayıldı. Bu güncel liste, şehirlerin eğitim ve araştırma alanındaki potansiyellerini gözler önüne sererken, aynı zamanda Türkiye genelinde zeka seviyesi üzerine değerli bir veri sunuyor. Mevcut verilere göre ise Türk nüfusunun ortalama IQ seviyesi dünya ortalamasına yakın olarak kabul ediliyor