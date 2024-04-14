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Haberler İzmir Taksitle cinayet

Taksitle cinayet

İzmir’in Bayraklı ilçesinde kamyonette ölü bulunan Mehmet Akgül’ün cinayete kurban gittiği öğrenildi. Öldürdüğü adamın karısının sevgilisi tarafından kiralanan ve İzmir’den kaçmak üzereyken yakalanan tetikçi Gültekin Uslu’nun, cinayet için 500 bin liraya anlaştığı ve 600 lira peşin avans aldığı, kalan miktarı ise taksitlere bağladığı belirlendi..

FATİH ŞENDİL
Taksitle cinayet

İzmir Bayraklı'da kamyonetinde, başından tabancayla vurulmuş olarak bulunan Mehmet Akgül (49), kaldırıldığı hastanede öldü. Olayı itiraf eden eşi Anıl Akgül (42) ile ilişki yaşadığı, cinayeti planladığı öne sürülen Rojhat Kızılban (35) ve 500 bin TL'ye anlaştığı tetikçi Gültekin Uslu (45) gözaltına alındı.

Şüpheliler Kızılban ve Uslu tutuklandı, Anıl Akgül ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olay, 10 Nisan'da, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi 7610 Sokak'ta meydana geldi.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü, saat 07.00 sıralarında, bayram namazı için camiye giden kişi, ayakkabı toptancısı ve inşaat işiyle uğraşan, evli, 1 çocuk babası Mehmet Akgül'ü, kendisine ait kamyonetin direksiyonu başında, kanlar içinde bulundu. Akgül, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SADECE KAPORA

Ekiplerin çalışmalarında, Mehmet Akgül'ün kamyonetle saat 05.00 sıralarında mahalleye girdiği belirlendi. Görüntülerden, mahalleye giren otomobildekilerin Büyükşehir Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Rojhat Kızılban ve Gültekin Uslu üzerinde yoğunlaşarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, konuyla ilgili Akgül'ün eşi Anıl Akgül'ün bilgisine başvurdu ve Algül, cinayeti itiraf etti. Anıl Akgül, ifadesinde, Akgül'ün kendisiyle ilgilenmediğini, Rojhat Kızılban ile bu süreçte gönül ilişkisinin başladığını söyledi.

Cinayeti Rojhat Kızılban'ın 500 bin TL karşılığında tetikçi olarak tuttuğu Gültekin Uslu'ya işlettiğini de söyledi. Uslu'ya anlaşılan paranın tamamının ödenmediği, 600 TL kaparo verildiği öğrenildi.

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